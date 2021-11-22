В Воронеже отстранили водителя автобуса, выгнавшего женщину без маски

Фото: телеграм-канал Baza

В Воронеже водителя автобуса, который нагрубил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки всех обстоятельств произошедшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

"С водителя взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранен от работы на маршруте", – пояснил представитель мэрии.

Видео, где был замечен данный инцидент, появилось в телеграм-каналах в понедельник, 22 ноября. На ролике видно, как мужчина нецензурно оскорбляет и грубо выгоняет из салона автобуса пожилую женщину без маски. Автор материала уточнил, что ситуация произошла вечером 21 ноября.

По словам водителя, женщина захотела оплатить проезд картой, однако оплата не прошла, пассажирка не стала оплачивать наличными и вышла из автобуса.

На следующем круге маршрута через час та же пассажирка опять вошла в автобус и вновь захотела оплатить безналичным способом оплаты. Водитель напомнил ей, что тогда оплата не прошла, после чего и началось разногласие.

Водитель уточнил, что пассажирка выразила недовольство автобусом, системами оплаты и оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, при этом она употребляла нецензурную лексику.

В мэрии сообщили, что водитель объяснил свои действия тем, что женщина довела его своим поведением и оскорблениями. Отмечается, что водитель отработал на транспортном предприятии больше пяти лет и каких-либо нареканий к его поведению замечено не было.

Прокуратура и полиция проведут проверку в связи с данным инцидентом.

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