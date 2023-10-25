Грабитель сделал подкоп и вынес из квартиры около 230 тыс руб в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Мужчина в Санкт-Петербурге проломил пол на кухне первого этажа, проник в квартиру и вынес из нее деньги и ценности на сумму 229 108 рублей. Его задержали, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по городу.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в полицию Красносельского района 24 октября около 06:50 по московскому времени. Неизвестный проник в квартиру на улице Здоровцева, доме 27. Он украл 1 213 долларов США, 85 евро и ювелирные изделия.

Злоумышленник оказался 58-летним петербуржцем, уточнили в ведомстве. Его задержали у дома на проспекте Маршала Жукова.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Добавляется, что похищенные драгоценности и деньги изъяли.

Ранее в подмосковном Щелкове задержали 35-летнего мужчину по подозрению в попытке ограбления несовершеннолетнего. Предполагается, что он похитил мобильный телефон из рук ребенка, применив при этом насилие. Однако пенсионер преградил подозреваемому путь, когда тот пытался сбежать, и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

До этого свыше трех миллионов рублей украли у актрисы Арины Назаровой, дочери актера Дмитрия Назарова, из дома в Москве. К происшествию может быть причастна домработница.

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