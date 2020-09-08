В Белоруссии разбираются с пересечением границы оппозиционерами

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В Государственном пограничном комитете Белоруссии подтвердили, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и сейчас находятся на Украине, а Марию Колесникову задержали. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, около 4:00 8 сентября все трое оппозиционеров попытались покинуть Белоруссию через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе.

Он рассказал, что Родненков, Кравцов и Колесникова прошли таможню на автомобиле BMW и проехали в сторону соседнего государства, но, когда они встретили пограничный наряд, резко прибавили скорость, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы.

Сейчас идет разбирательство по инциденту, и, как отметил Бычковский, всем действиям дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось о якобы похищении Колесниковой. В СМИ появилась информация о том, что утром 7 сентября ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске.

В МВД Белоруссии, минской милиции и Комитете госконтроля сообщали, что не располагают информацией о задержании Колесниковой.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 сентября. Это связано с результатами президентских выборов, которые демонстрантами расцениваются как не соответствующие действительности. Согласно им, 80,1% голосов получил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова сообщила, что ситуация с протестами в стране контролируется. Она отметила, что в некоторых городах Белоруссии проходят несанкционированные акции оппозиции.

Лукашенко подчеркнул, что главной задачей и проблемой для властей страны является стабильность экономики. Он отметил, что от ее положения все зависит и в случае негативных тенденций в этой сфере "не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране".