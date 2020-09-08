В Кремле сообщили об отсутствии у них информации о местонахождении Колесниковой

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Кремль не обладает информацией о местонахождении члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что похищение людей нельзя ни в коем случае одобрять. Песков призвал отделять такие случаи от задержания людей в соответствии с законом.

"Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее появилась информация об исчезновении Колесниковой. В СМИ сообщали о том, что утром 7 сентября ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Официальные власти сообщили, что не располагают информацией по поводу этого.

Затем стало известно, что Колесникова вместе с другими членами совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехали на Украину через пункт пропуска "Александровка". Чуть позже в Госпогранкомитете РБ рассказали, что Колесникову задержали.

Стало известно, что они прошли таможню на автомобиле BMW и поехали в сторону Украины. Затем они встретили пограничный наряд и резко прибавили скорость, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы.