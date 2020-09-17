Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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Европейский парламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом и поддерживает введение санкций против него, говорится в соответствующей резолюции по итогам пленарной сессии ЕП.

"Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета не признает результаты президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа. В них замечены серьезные нарушения всех международно признанных норм. Александра Лукашенко ЕП не признает президентом страны", – отмечается в документе.

Ранее во время выступления на сессии Европарламента глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в организации считают президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а Лукашенко нелегитимным президентом страны.

Боррель отметил, что в ЕС не поддерживают задержания нескольких тысяч протестующих и применение полицией силы в республике. Он подчеркнул тот факт, что по решению ЕС, принятому накануне на встрече глав МИД стран сообщества, в кратчайшие сроки будут приняты санкции против Белоруссии.

В то же время в Кремле отметили, что считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Сам же глава республики ранее заявил, что не отдаст власть, так как его не для этого избрали. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась в девяностые.

Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.