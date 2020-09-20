В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Скорость мобильного интернета начали снижать в Минске в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на белорусского оператора связи А1.
"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", – заявили в компании.
Из-за несанкционированной акции протеста "Марш солидарности" в столице Белоруссии в столице закрыты семь станций метрополитена – "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская". Поезда проезжают их без остановки.
Правоохранительные органы республики сообщили о том, что в Минске начались задержания участников шествия. Как объяснила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич, задержанных доставят в территориальные отделения милиции.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
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