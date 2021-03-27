В Белоруссии лишили прав сигналивших в знак протеста водителей

06:12
Фото: TASS/EPA/TATYANA ZENKOVICH
Госавтоинспекция Минска заявила, что автомобилисты, которые сигналят в знак протеста во время акций, будут лишаться права управления транспортными средствами.
Как говорится в сообщении ГАИ в Telegram, соответствующие изменения в кодекс Белоруссии об административных правонарушениях вступили в силу с 1 марта.
Согласно поправкам, нарушителей будет ждать штраф до 10 базовых величин (около 110 долларов) с лишением прав сроком до одного года или без лишения.
Так, в отношении водителей, которые подавали звуковые сигналы на акции 25 марта, началось рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Отмечается, что ряд водителей уже лишили права управления транспортными средствами. Также их привлекут к административной ответственности.
"Согласно ПДД звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия", – подчеркивается в сообщении.
МВД республики ранее сообщило, что масштабные протесты, "анонсированные деструктивными Telegram-каналами", не состоялись. Однако в Белоруссии задержали более 200 человек.
Власти Минска отказали в проведении акции 25 марта, аргументировав это ситуацией с COVID-19 и отсутствием у организаторов договора с милицией об охране общественного порядка.
В этот день в 1918 году провозгласили Белорусскую Народную Республику. В 1919 году в стране установили советскую власть, а правительство БНР эмигрировало.
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