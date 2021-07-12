Агентство ЕС начало срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией

Фото: Mindaugas Kulbis/AP/TAСС
Литве будет оказана срочная помощь из-за сильного миграционного давления на границе с Белоруссией. Вмешательство будет произведено со стороны Европейского пограничного агентства, передает РИА Новости.
"Ситуация продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", – отметил исполнительный директор организации Фабрис Леггери.
Уточняется, что на место будут направлены пограничники, патрульные машины и спецофицеры. В их задачи будет входить проведение собеседований с мигрантами.
Вильнюс за первую неделю июля зафиксировал порядка 800 незаконных переходов.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс намерен возвести на границе с Белоруссией стену протяженностью 550 километров, а также задействовать армию для ее патрулирования, чтобы остановить поток мигрантов.
По ее мнению, это станет сдерживающим фактором для тех, кто организует потоки нелегальной миграции. Спустя два дня после заявления Шимоните глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что возведение стены уже началось. Тогда она заявила, что цена барьера составит порядка 40 миллионов евро.
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