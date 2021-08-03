В МИД Литвы заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне

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Среди мигрантов, нелегально пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

"У нас был диалог с представителем России, потому что там есть и российские граждане, <...>. Их тоже будем возвращать", – сказал дипломат он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он также уточнил, что две трети нелегалов являются гражданами Ирака, поэтому Вильнюсу предстоит контактировать и с властями этой страны.

Адоменас добавил, что у Литвы есть доказательства причастности белорусских властей к кризису на границе. В частности то, что пограничники Белоруссии "перестали сотрудничать" и принимать мигрантов обратно.

"Потом появились прямые доказательства – как довозят до границы нелегалов, а когда их замечают – уезжают в лес. У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками", – добавил он.

В начале июля литовские власти объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом мигрантов, позже в республике заявили о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что во внешнеполитическом ведомстве республики считают бездоказательными обвинения в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой. Он отметил, что это противоречит действительности.