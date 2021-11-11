В МИД РФ прокомментировали возможные санкции Запада против "Аэрофлота"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возможное введение санкций против российской компании "Аэрофлот" только ухудшит ситуацию и создаст препятствия для нормального диалога, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
Он подчеркнул, что данный шаг не приблизит решение проблем, которых опасается Евросоюз.
"Требуется сотрудничество, а сотрудничество начинается с диалога, а не введения каких-то санкций, которые будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора", – сказал Грушко.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
По информации агентства, санкции могут быть объявлены в начале декабря. Под новые ограничения могут подпасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.
Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя эту информацию, заявил, что Россия может принять решение о закрытии воздушного пространства для самолетов западных авиакомпаний.
Сенатор подчеркнул, что "Аэрофлот" не имеет никакого отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, которая послужила поводом для подготовки новых санкций со стороны ЕС.
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