В МИД РФ прокомментировали возможные санкции Запада против "Аэрофлота"

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Возможное введение санкций против российской компании "Аэрофлот" только ухудшит ситуацию и создаст препятствия для нормального диалога, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что данный шаг не приблизит решение проблем, которых опасается Евросоюз.

"Требуется сотрудничество, а сотрудничество начинается с диалога, а не введения каких-то санкций, которые будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора", – сказал Грушко.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

По информации агентства, санкции могут быть объявлены в начале декабря. Под новые ограничения могут подпасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя эту информацию, заявил, что Россия может принять решение о закрытии воздушного пространства для самолетов западных авиакомпаний.

Сенатор подчеркнул, что "Аэрофлот" не имеет никакого отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, которая послужила поводом для подготовки новых санкций со стороны ЕС.