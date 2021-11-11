"Аэрофлот" может подать в суд после публикации агентства Bloomberg. Именно там появилась информация, что Евросоюз готовит санкции против перевозчика из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Там написали, что "Аэрофлот" якобы массово перевозит беженцев, которые потом прорываются в Европу.

В компании уже заявили что это не так. И сообщили, что не выполняют регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, а также рейсы из Стамбула в Минск. МИД России пообещал отреагировать на возможные санкции против "Аэрофлота".

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