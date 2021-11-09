Суд в Москве продлил срок домашнего ареста фигуранту дела об "арбузном отравлении"

17:41
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Пресненский суд столицы до 10 декабря продлил домашний арест Антону Котову, сотруднику компании, проводившей дезинсекцию в магазине "Магнит", арбузом из которого, предположительно, отравилась семья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлением суда срок содержания под домашним арестом в отношении Котова продлен до 10 декабря 2021 года", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Котову было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
8 августа столичная семья съела арбуз, купленный в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, а в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.
Было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.
В октябре Мосгорсуд перевел дезинсектора из изолятора под домашний арест. Об этом сообщил адвокат Антона Котова. По его словам, следствие возражало, но суд принял сторону защиты. В изоляторе обвиняемый провел месяц.
Дезинсектор, обработавший арбузы, которыми отравились москвичи, не признал вину
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