Суд в Москве продлил срок домашнего ареста фигуранту дела об "арбузном отравлении"

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд столицы до 10 декабря продлил домашний арест Антону Котову, сотруднику компании, проводившей дезинсекцию в магазине "Магнит", арбузом из которого, предположительно, отравилась семья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением суда срок содержания под домашним арестом в отношении Котова продлен до 10 декабря 2021 года", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Котову было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

8 августа столичная семья съела арбуз, купленный в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, а в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.

Было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

В октябре Мосгорсуд перевел дезинсектора из изолятора под домашний арест. Об этом сообщил адвокат Антона Котова. По его словам, следствие возражало, но суд принял сторону защиты. В изоляторе обвиняемый провел месяц.

