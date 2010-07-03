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Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает "Коммерсант".

В частности, штрафы могут грозить за нарушение требований к выгулу. В РКФ поддержали и штрафы за лечение питомцев без обезболивающего и организацию и проведение боев.

За отказ содержать до отправления животного в приют владельцев хотят штрафовать на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Для юрлиц это до 300 тысяч рублей.

За нарушение требований по отлову и содержанию безнадзорных животных для должностных лиц максимальный штраф может составить 5 тысяч рублей, а для юридических – 10 тысяч. Предлагается установить штрафы за за кино-, фото-, видеоматериалы и печатную продукцию, пропагандирующие жестокое обращение с животными, в 50 тысяч рублей.

За натравливание животных на людей могут ввести арест на срок от 10 до 15 суток.

По мнению экспертов, одна из сложностей при реализации предложения – необходимость масштабной идентификации животных. Кроме того, системой для чтения чипов нужно оснащать тех, кто должен будет вести административный контроль. Другой проблемой может стать выбор инстанции, которая этим займется.

В Минприроды инициативу РКФ одобрили. Там заявили, что министерство является активным инициатором скорейшего введения всех документов, которые позволят защитить животных. Часть контрольных функций могут закрепить за Росприроднадзором, добавили в Минприроды.

В РКФ также высказались за популяризацию системы добровольного страхования животных в стране. Сейчас федерация ведет переговоры со страховыми компаниями. Помимо этого, РКФ готова модернизировать свою электронную систему учета собак для интеграции с государственными базами в рамках закона об ответственном обращении с животными.