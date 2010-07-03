Систему добровольного страхования животных хотят популяризировать в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России нужно популяризировать систему добровольного страхования животных. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он уточнил, что сейчас РКФ ведет переговоры со страховыми компаниями. Кроме того, Голубев напомнил, что нужно учесть все нюансы при установлении наказаний за нарушение правил закона обращения с питомцами.

По его словам, руководствоваться следует "принципами справедливости и соразмерности наказания", передает Агентство "Москва". Необходимо также помнить о том, что цель – предупреждение совершения новых нарушений.

Помимо этого, РКФ готова модернизировать свою электронную систему учета собак для интеграции с государственными базами в рамках закона об ответственном обращении с животными. Голубев объяснил, что у федерации есть четкая система и самая обширная база данных.

Он добавил, что идентификация и учет должны быть направлены на обеспечение контроля публичных институтов за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Они должны стать также инструментом контроля за исполнением владельцами обязанностей по содержанию питомцев. Процедуру регистрации нужно построить так, чтобы ее прошло подавляющее большинство собак, подчеркнул президент РКФ.

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предполагает создание специальных приютов для них, запрещается отстрел животных.

Под запрет попадают бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещения в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными тоже недопустимы. В то же время животных можно использовать в коммерческих целях в областях культуры, спорта, организации досуга и развлечений, для разведения, торговли и в бизнесе по оказанию реабилитационных и социальных услуг.

Владельцы обязаны обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования "от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". Муниципальным властям дали право запрещать выгул животных в определенных местах.

Собаки потенциально опасных пород при выгуле должны быть с намордником и поводком. Исключение – случаи, когда питомца выгуливают на огороженной территории владельца.

В сентябре в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Автора законопроекта считают необходимым преподать ребенку правовой урок: он должен понимать, что мучить живые существа неприемлемо. В правительстве к инициативе отнеслись отрицательно.