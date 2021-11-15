Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом

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Кремль считает неверным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, утверждающего, что действия Александра Лукашенко направлены на отвлечение внимания от действий РФ на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Заявление в корне, в корне неверное, мы с ним не согласны", – цитирует его РИА Новости.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.