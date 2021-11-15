Вице-премьер Польши предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций

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Вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и спортивных состязаний. Об этом он заявил изданию Polska Times.

Глиньский также заявил, что из-за миграционного кризиса на границе необходимо усилить давление на РФ и Белоруссию.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой. При этом Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Белоруссии и Польши. По мнению президента, речь идет о политических, военных и экономических аспектах.

