Захарова прокомментировала планы ВСУ по ликвидации мигрантов на границе Белоруссии

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Вооруженных сил Украины по ликвидации мигрантов на границе Белоруссии.

"Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина – не Россия, це Европа", – написала она в своем телеграм-канале.

В ВСУ же заверили, что не планируют уничтожать нелегалов в случае прорыва границы. Однако это может коснуться тех, кто выдает себя за мигрантов.

"Военнослужащие 61-й ОПЕБр ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша часть", – говорится в сообщении.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

