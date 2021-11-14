Пушков раскритиковал высказывание британского генерала об отношениях с Россией

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера.
Ранее он заявил о том, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, которая может привести к открытому конфликту из-за любой случайности, например, кризиса на польско-белорусской границе.
"Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России – в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?" – написал Пушков в своем телеграм-канале.
По мнению политика, ситуация обострилась уже давно и не из-за нелегальных мигрантов.
В конце октября, выступая в Центре за новую американскую безопасность, Картер заявил, что Россия является для Великобритании серьезной угрозой. По мнению генерала, после распада биполярной мировой системы наступила эпоха однополярного мира, когда фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Однако теперь, по его мнению, наступает время многополярности и эра постоянной конкуренции.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, отметил, что слова Картера не соответствуют действительности, поскольку Москва не собирается оказывать силовое давление на Запад и всегда призывает партнеров спокойно решать все вопросы.
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