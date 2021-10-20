Политолог прокомментировал заявление британского генерала об угрозе со стороны России

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Слова начальника штаба обороны Великобритании Николоса Картера об угрозе со стороны России не соответствуют действительности, Москва не собирается оказывать силовое давление на Запад, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Об этом сообщает RT.

"Россия и Китай никакой угрозой не являются, потому что не собираются Западу угрожать <...>. Что касается агрессивной риторики и приближения военной инфраструктуры – всего этого нет. Это они угрожают России и Китаю", – сказал эксперт.

Брутер отметил, что Москва и Пекин имеют разногласия с Великобританией по многим глобальным вопросам, однако они не пытаются оказывать на Лондон давление в связи с этим. Он подчеркнул, что Россия всегда призывает партнеров спокойно решать все вопросы.

"Никто не обещал, что мы с ними будем соглашаться. Что касается их, то мы не принуждаем быть согласными с Россией", – добавил политолог.

Ранее Картер заявил, что Россия является для Великобритании серьезной угрозой. По мнению генерала, после распада биполярной мировой системы наступила эпоха однополярного мира, когда фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Однако теперь, по его мнению, наступает время многополярности и эра постоянной конкуренции.

Он также обратил внимание на разработку Россией новых подлодок и заявил, что это вынуждает Соединенное Королевство реагировать на возникающие угрозы.