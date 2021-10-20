Захарова оценила заявление британского генерала об угрозе со стороны России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высказывания начальника штаба обороны Великобритании Николоса Картера о критической угрозе в лице России больше похожи на цитаты из беседы с психологом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления о "критической угрозе" и "хроническом вызове" больше похожи на цитаты из беседы с психологом. Только в микрофон", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что человечество, как полагает Картер, не вступает в многополярный мир, а уже давно в нем живет, однако это не означает конкуренции Соединенного Королевства с авторитарными соперниками.

"Полюсы – это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнеров для чего-то созидательного и конструктивного", – добавила официальный представитель МИД России.

Захарова также заявила, что идеология НАТО – это не признак многополярности, а симптом "геополитического биполярного расстройства XX века".

Ранее, выступая в Центре за новую американскую безопасность, Картер заявил, что Россия является для Великобритании серьезной угрозой. По мнению генерала, после распада биполярной мировой системы наступила эпоха однополярного мира, когда фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Однако теперь, по его мнению, наступает время многополярности и эра постоянной конкуренции.

Он также обратил внимание на разработку Россией новых подлодок и заявил, что это вынуждает Соединенное Королевство реагировать на возникающие угрозы.