Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один

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У берегов Великобритании наблюдается повышенная активность российских кораблей, заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уоллеса, Россия для Соединенного Королевства является противником, представляющим угрозу номер один.

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей ", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания пыталась брать курс на деэскалацию, однако понимать, куда все движется будет сложно до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что РФ ведет борьбу с нарушениями международных законов недостаточно активно.

Перед этим он призвал создать механизмы по борьбе с "пропагандой России". Министр подчеркнул, что странам необходимо быстро и сообща реагировать на дезинформацию, якобы распространяемую со стороны РФ.

Он отметил, что РФ и КНР своими действиями в медийном пространстве "пытаются сеять недоверие" к правительствам западных стран.

