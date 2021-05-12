Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников"

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что РФ ведет борьбу с нарушениями международных законов недостаточно активно. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", – пояснил Рааб.
В связи с этим он намерен выдвинуть инициативу по созданию "свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства".
Кроме того, Рааб собирается выдвинуть предложение о заключении более широкого соглашения о том, как реагировать на вредоносные атаки, совершаемые некоторыми государствами.
Министр также планирует рассказать о конфликтах между странами, которые защищают систему, основанную на открытых и ориентированных вовне обществах и странами, которые "продвигают авторитарную международную систему".
Ранее Рааб призвал создать механизмы по борьбе с "пропагандой России". Министр подчеркнул, что странам необходимо быстро и сообща реагировать на дезинформацию, якобы распространяемую со стороны РФ.
Он отметил, что РФ и КНР своими действиями в медийном пространстве "пытаются сеять недоверие" к правительствам западных стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: