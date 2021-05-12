Глава МИД Великобритании обвинил РФ в "укрывательстве преступников"

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что РФ ведет борьбу с нарушениями международных законов недостаточно активно. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", – пояснил Рааб.

В связи с этим он намерен выдвинуть инициативу по созданию "свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства".

Кроме того, Рааб собирается выдвинуть предложение о заключении более широкого соглашения о том, как реагировать на вредоносные атаки, совершаемые некоторыми государствами.

Министр также планирует рассказать о конфликтах между странами, которые защищают систему, основанную на открытых и ориентированных вовне обществах и странами, которые "продвигают авторитарную международную систему".

Ранее Рааб призвал создать механизмы по борьбе с "пропагандой России". Министр подчеркнул, что странам необходимо быстро и сообща реагировать на дезинформацию, якобы распространяемую со стороны РФ.

Он отметил, что РФ и КНР своими действиями в медийном пространстве "пытаются сеять недоверие" к правительствам западных стран.