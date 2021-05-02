МИД Британии призвал создать механизмы по борьбе с "пропагандой России"

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Страны группы семи (G7) планируют рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, сообщает Reuters.
По его словам, Великобритания хочет убедить партнеров в необходимости создания подобных механизмов. Министр подчеркнул, что странам необходимо быстро и сообща реагировать на дезинформацию, якобы распространяемую со стороны РФ.
"Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира", – сказал Рааб.
Он отметил, что РФ и КНР своими действиями в медийном пространстве "пытаются сеять недоверие" к правительствам западных стран. В качестве примера он привел якобы имевшую место дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от COVID-19.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на заседании комитета по информации ООН и заявила о важности освещения темы вакцинации от COVID-19. Она отметила, что нынешних условиях особое внимание на информационном направлении стоит уделить важности вакцинации против COVID-19.
По ее словам, важно, чтобы данная сфера не стала полем политических игр и недобросовестной информационной политики и уж тем более дезинформации.
В конце марта Захарова заявила, что Россия не является участником "вакцинной войны". Кроме того, дипломат указала на появление в Сети и в СМИ ложных публикаций о российских вакцинах.
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