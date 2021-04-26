Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 россиян

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Четырнадцать граждан России подпали под действие новых британских международных антикоррупционных санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел и международного развития Великобритании.

В санкционный список вошли заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина, а также ряд других россиян.

Фигурантам антикоррупционного списка Лондона запрещен въезд в страну. Кроме того, заморожены их активы.

Как уточнили в Великобритании, санкции введены за "хищение суммы эквивалентной 230 миллионам долларов госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". По данным Лондона, часть средств ранее вывели за границу.

В апреле Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Данная мера принята в целях защиты интересов и безопасности РФ.