Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 россиян

Фото: AP Photo/Alastair Grant
Четырнадцать граждан России подпали под действие новых британских международных антикоррупционных санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел и международного развития Великобритании.
В санкционный список вошли заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина, а также ряд других россиян.
Фигурантам антикоррупционного списка Лондона запрещен въезд в страну. Кроме того, заморожены их активы.
Как уточнили в Великобритании, санкции введены за "хищение суммы эквивалентной 230 миллионам долларов госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". По данным Лондона, часть средств ранее вывели за границу.
В апреле Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Данная мера принята в целях защиты интересов и безопасности РФ.
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