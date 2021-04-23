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Политика

15:11

Россия адекватно отреагировала на незаконные и безосновательные санкции США – Матвиенко

политика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия адекватно отреагировала на безосновательные санкции со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

Антироссийские санкции Матвиенко назвала "незаконными", подчеркнув, что такие шаги с американской стороны являются недружественными.

"Поэтому мы, конечно, воспринимаем такого рода санкции как недружественные шаги в отношении России. Россия адекватно отреагировала на это, потому что никому не позволительно вести себя так, нарушая нормы международного права, и разговаривать с Россией языком угроз, диктата и так далее", – отметила председатель.

Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.

Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.

Президент США Джо Байден объяснил новые санкции угрозой национальной безопасности со стороны России.

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