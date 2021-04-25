Глава британской разведки заявил о необходимости уважать роль России в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Великобритании стоит взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире, заявил глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

При этом он отметил, что России необходимо достаточно жестко противостоять.

"У нас есть возможность быть с ними на связи и поддерживать контакты, и мы этого хотим. В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому", – сказал Мур.

Он отметил, что симпатизирует российскому народу. Мур рассказал, что в своей жизни нередко общался с русскими. По его мнению, в период противоречий между Россией и Западом сохранять каналы связи с Москвой особенно важно.

"Четкость при передаче сообщений играет большую роль, чтобы гарантировать, что другая сторона все верно поймет", – добавил Мур.

Ранее он заявил, что Россия является ослабевающей в экономическом и демографическом плане державой. Однако, по его словам, Москва является для него одной из наиболее насущных проблем.

