Глава британской разведки назвал Россию "ослабевающей державой"

08:16
Фото: AP/Stephane Mate/Pool photo
Россия является ослабевающей в экономическом и демографическом плане державой, заявил глава британской внешней разведки Ричард Мур. Об этом сообщает газета Sunday Times.
"Россия – объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период", – отметил Мур.
При этом, по его словам, Москва является для него одной из наиболее насущных проблем. В частности, Лондон выражал обеспокоенность большим числом российских войск на границе с Украиной. Мур напомнил, что Великобритания и США предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в эту страну.
Кроме того, он провел параллели между действиями России в Чехии и взаимоотношениями Москвы и Киева.
"Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину", – добавил глава разведки.
Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия никогда никому не угрожала. При этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: