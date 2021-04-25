Глава британской разведки назвал Россию "ослабевающей державой"

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Россия является ослабевающей в экономическом и демографическом плане державой, заявил глава британской внешней разведки Ричард Мур. Об этом сообщает газета Sunday Times.

"Россия – объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период", – отметил Мур.

При этом, по его словам, Москва является для него одной из наиболее насущных проблем. В частности, Лондон выражал обеспокоенность большим числом российских войск на границе с Украиной. Мур напомнил, что Великобритания и США предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в эту страну.

Кроме того, он провел параллели между действиями России в Чехии и взаимоотношениями Москвы и Киева.

"Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину", – добавил глава разведки.

Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия никогда никому не угрожала. При этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов.

