В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с РФ

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В Вооруженных силах Украины дали оценку своему потенциалу в случае вооруженного конфликта с Россией. Рассуждениями на эту тему поделился командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев в шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Украинский командующий заявил, что Киев держит в уме сценарии обороны без привлечения сил союзников в случае агрессии со стороны РФ.

"В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи", – подчеркнул Наев.

Он добавил, что сил ВСУ и других комплексов сектора обороны вполне хватает.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

В свою очередь, министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия никогда никому не угрожала. При этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов.