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Москва 24

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Политика

19:19

В Совфеде оценили планы Великобритании по борьбе с "пропагандой РФ"

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил планы Великобритании бороться с "пропагандой РФ". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба, власти страны намерены предложить G7 противостоять усилиям России по распространению дезинформации.

"Большая семерка, в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", – отметил Джабаров.

Сенатор отметил, что Россия не будет реагировать на заявление британского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление Рааба словами святого. Она также отметила, что Запад обвиняет Россию в собственных грехах.

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