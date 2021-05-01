Захарова заявила, что США сами подорвали консульскую работу в России

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Соединенные Штаты сами приняли решение сократить обслуживание россиян в диппредставительствах на территории России, их к этому никто не принуждал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу за последние несколько лет.

"Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", – сказала Захарова в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском".

Она пояснила, страна сама определяет, какими именно вопросами – экономическими, культурными, либо консульскими – занимается тот или иной дипломат.

"Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", – уточнила Захарова.

По ее мнению, американская система рассмотрения виз является архаичной, поскольку включает в себя очные собеседования и обладает длительными сроками ожидания.

Также Захарова напомнила, что Россия не прекращала выдачу виз гражданам США в срок от 7 до 10 дней несмотря на высылку российских дипломатов из Вашингтона.

Ранее стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.