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Политика

17:02

Захарова ответила на заявление главы МИД Великобритании словами святого

политика

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба о борьбе с "пропагандой из России". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", – процитировала дипломат слова раннехристианского подвижника Антония Великого.

Захарова заявила, что на Россию нападают "больные пропагандой страны". По мнению представителя МИД РФ, таким образом они обвиняют страну в собственных грехах.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал создать механизмы по борьбе с "пропагандой России". Министр подчеркнул, что странам необходимо быстро и сообща реагировать на дезинформацию, якобы распространяемую со стороны РФ.

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