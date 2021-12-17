Сбежавший в Белоруссию польский военный заявил, что стал свидетелем убийства силовиками

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Польский военнослужащий, который сбежал в Белоруссию и подал запрос на получение политического убежища, рассказал, что был свидетелем убийства волонтеров польскими силовиками. Об этом 25-летний Эмиль Чечко заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что видел как минимум два убийства польских волонтеров.

"Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их ведете?" А пограничник просто выстрелил ему в лоб", – отметил Чечко.

По словам военного, из польской армии он сбежал, так как больше не мог молчать о происходящем на территории Польши.

Ранее сообщалось, что Чечко перешел границу в районе заставы Тушемля Гродненской пограничной группы вечером 16 декабря. Он сообщил, что служит в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены на границу.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.

