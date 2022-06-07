Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине

Фото: министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры нанесения ударов по 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке М109А3 на Украине. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

На видео, предоставленном ведомством, российские установки наводят прицел на технику, которую поставила Норвегия. За этим следуют удары по прилегающей территории.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что норвежская артиллерийская установка была уничтожена российской артиллерией. Под удар также попали две американские гаубицы М777.

В ведомстве подтвердили, что авиация ВС РФ уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска, а также 13 беспилотников.