Два наемника из США взяты в плен под Харьковом – СМИ

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Военные РФ взяли в плен двух американских наемников Александра Дрюке и Энди Хьюна в пригороде Харькова, сообщает газета The Telegraph.

"Два бывших американских военных были взяты в плен во время боя с российскими силами на Украине. Они были взяты в плен во время ожесточенного боя в пригороде Харькова на прошлой неделе", – пишет издание.

Как отмечают авторы статьи, 39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом они стали первыми гражданами США, взятыми в плен ВС РФ.

Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби не смог подтвердить данные о захвате граждан США в плен на Украине.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины. Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

