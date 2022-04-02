Посол РФ в Лондоне рассказал об угрозах российским теннисистам в Великобритании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Организаторы Уимблдонского турнира требуют от российских спортсменов осудить специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, в противном случае спортсменам угрожают недопуском к соревнованиям, которые начнутся в Лондоне 27 июня.
"Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления", – рассказал Келин.
Дипломат добавил, что в Соединенном Королевстве фиксируются случаи проявления бытовой русофобии. Глава дипведомства подчеркнул, что недопустимо устраивать дискриминацию по национальному признаку.
Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев сообщил, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал беспрецедентной ситуацию с навязыванием ненависти ко всему русскому народу. По его словам, такая политика требует беспрецедентных решений.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог оценил ситуацию с дискриминацией россиян за рубежом
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