Посол РФ в Лондоне рассказал об угрозах российским теннисистам в Великобритании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Организаторы Уимблдонского турнира требуют от российских спортсменов осудить специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, в противном случае спортсменам угрожают недопуском к соревнованиям, которые начнутся в Лондоне 27 июня.

"Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления", – рассказал Келин.

Дипломат добавил, что в Соединенном Королевстве фиксируются случаи проявления бытовой русофобии. Глава дипведомства подчеркнул, что недопустимо устраивать дискриминацию по национальному признаку.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев сообщил, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал беспрецедентной ситуацию с навязыванием ненависти ко всему русскому народу. По его словам, такая политика требует беспрецедентных решений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.