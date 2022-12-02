В ЛНР рассказали о панике ВСУ из-за отсутствия приказа эвакуироваться из Артемовска

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Среди старшего поколения офицеров Вооруженных сил Украины наблюдаются панические настроения. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, положение ВСУ ухудшается на фоне успехов российских войск в районе Артемовска. Марочко отметил, что сейчас есть все основания для эвакуации бойцов в более безопасное место.

"Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава", – приводит слова Марочко ТАСС.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что войска приступили к сжиманию кольца вокруг города Авдеевки.

По его словам, бойцы приближаются к пунктам, откуда обстреливают жилые районы Донецка.

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