ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство в поселке Теткино Курской области – губернатор

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, также ВСУ с помощью беспилотника сбросили в населенном пункте взрывное устройство, в результате была нарушена работа под станции.

"<...> без электричества остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Аварийные бригады уже на месте", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что среди людей пострадавших нет. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время. Пока ведутся работы на подстанции, к электрогенераторам подключат котельную.

30 ноября во время обстрела поселка Теткино со стороны ВСУ загорелась крыша одного из жилых домов. Никто не пострадал. Всего было зафиксировано не менее шести прилетов.

До этого из-за обстрелов с украинской стороны были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы Курской области. Как уточнял Старовойт, один из снарядов попал по объекту энергоснабжения. Информация о пострадавших не поступала.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Два поселка в Курской области обесточены из-за обстрела со стороны Украины – власти

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