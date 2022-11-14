ВСУ сбросили с дрона бомбу на жилой дом в селе Замостье Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на жилой дом в селе Замостье Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье", – написал он.

По словам главы области, в результате атаки никто из людей не пострадал. Тем не менее взрыв повредил крышу здания, окна, а также стоявшую поблизости машину.

Ранее в понедельник Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи Курской области. Там было зафиксировано 24 прилета. Позже обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Теткино, где зафиксировали 10 ударов. В обоих случаях никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ предоставило данные о ходе СВО на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!