Песков прокомментировал сообщения о планах ВСУ о наступлении на Белгород

Фото: president.gov.ua

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил планы украинских боевиков о наступлении на Белгородскую область, сообщает "Газета.ру".

Он уточнил, что данный вопрос следует задавать российскому министерству обороны и спецслужбам.

"В регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках Координационного совета, возглавляет ее Собянин (мэр Москвы Сергей Собянин. – Прим. ред.). Необходимые меры принимаются", – отметил Песков.

Ранее пленный командир ВСУ Владимир Лепихин заявил, что украинские боевики хотят зимой организовать наступление на Белгородскую и Курскую области. Военный 53-й отдельной механизированной бригады отмечал, что на территории РФ работают диверсанты. Они оставляют вооружение и взрывчатку для того, чтобы реализовать полномасштабное наступление.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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