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Украинские боевики собираются зимой организовать наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщил РИА Новости пленный командир ВСУ Владимир Лепихин.

По словам военного 53-й отдельной механизированной бригады, на территории РФ работают диверсанты. Они оставляют вооружение и взрывчатку для того, чтобы реализовать полномасштабное наступление.

"Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", – отметил Лепихин.

Ранее американский полковник раскрыл тайную договоренность украинского лидера Владимира Зеленского с США. По его словам, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан и президент Украины договорились создать видимость желания Киева начать контакты с РФ.

Полковник допустил, что украинская сторона намеренно выдвинула подобные условия, чтобы "убить" процесс урегулирования конфликта путем дипломатии.



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