В МО сообщили о выводе свыше 30 тыс военных РФ на левый берег Днепра

Фото: Минобороны РФ

Более 30 тысяч российских военнослужащих и порядка пяти тысяч единиц техники было переправлено на левый берег Днепра, заявил ТАСС официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также уточнил, что вся нуждающаяся в починке техника Вооруженных сил РФ также была вывезена на левый берег. В настоящее время ремонтные бригады приступили к работам.

"В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено", – отметил Конашенков.

Он также уточнил, что переправленные на левый берег соединения и воинские части встали на укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

"В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", – отметил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что при переброске российской армии на левый берег Днепра на херсонском направлении потерь в личном составе и военной техники допущено не было. Также отмечалось, что военные ВС РФ оказали помощь в эвакуации мирным гражданам, пожелавшим покинуть правый берег реки.

9 ноября глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.



ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

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