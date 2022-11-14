ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Поселок Теткино в Курской области подвергся очередному обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем поселок Теткино. Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината", – написал он.

По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Между тем повреждения получило здание сахарного завода, в частности, там уничтожена часть оборудования. Также на территории предприятия обнаружили неразорвавшиеся снаряды. Специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела после обезвреживания снарядов.

Ранее в понедельник ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи, примыкающее к Теткино. Там было зафиксировано 24 прилета. Никто из людей не пострадал, однако разрушены постройки, в том числе жилой дом.

До этого в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности, который действует с 11 апреля. Он сохранится в регионе до 21 ноября.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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