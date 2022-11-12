12 ноября, 23:28Политика
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Докучаевск
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Докучаевск. Об этом сообщает ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.
Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:
- в 21:09 Авдеевка – Ясиноватая (выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра);
- в 22:08 Новомихайловка – Докучаевск (выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра).
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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