Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Докучаевск. Об этом сообщает ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:

в 21:09 Авдеевка – Ясиноватая (выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра);

в 22:08 Новомихайловка – Докучаевск (выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра).

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Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил , что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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