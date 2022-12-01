Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки – Пушилин

Фото: Министерство обороны РФ

Войска ДНР начали сжимать кольцо вокруг города Авдеевка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка", – указал он.

По словам Пушилина, успехи также замечены на Марьинском и Артемовском направлениях.

Ранее военное ведомство РФ сообщило об освобождении Курдюмовки в ДНР. Уточнялось, что это удалось благодаря наступательным действиям российской армии.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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