Медведев ответил на призывы главы СНБО Украины уничтожить РФ

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нет смысла отвечать симметрично на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что РФ следует уничтожить.

По его мнению, следует ликвидировать не само государство, а тех, кто такие вещи заявляет.

"Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это", – цитирует Медведева РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале тоже прокомментировала высказывание секретаря СНБО. Она подчеркнула, что "украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами".

Ранее Данилов выразил мнение, что Россию следует уничтожить. По его словам, российская сторона представляет собой варварское государство. Данилов утверждает, что переговоры с Москвой не будут достойным шагом для украинского народа.

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