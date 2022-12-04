Порядка четырех человек пострадали в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Не меньше четырех человек получили травмы в Донецке из-за атаки из РСЗО "Град" и артиллерии НАТО со стороны бойцов ВСУ. Информацией об этом поделился штаб территориальной обороны ДНР.

"Украинские боевики ранили четырех мирных жителей при обстреле из РСЗО Град и артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров в Куйбышевском и Киевском районах Донецка", – говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Местным жителям порекомендовали не выходить из домов без сильной необходимости.

До этого сообщалось, что более десяти домов в Петровском районе Донецка лишились отопления из-за атаки со стороны Украины. Снабжение потеряли 13 жилых домов, две школы и детский сад. На данный момент специалисты устраняют повреждения.

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