МО РФ сообщило об уничтожении нефтехранилища около Андреевки в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

ВКС России уничтожили в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области нефтехранилище, с которого снабжалась техника Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также рассказал о ликвидации живой силы и техники противника на купянском направлении – в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое. В частности, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 пикапа.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ готовы перейти в наступление в зоне спецоперации на Украине.

Он подчеркнул, что если Киев получит от Запада ракетные комплексы с дальностью поражения в 500 километров, то российские военные будут вынуждены отодвинуть их от границы на такое же расстояние.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку 15 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!