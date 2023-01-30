В ДНР заявили, что ВС РФ могут взять Артемовск в кольцо за несколько дней

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженным силам РФ потребуется несколько дней, чтобы взять Артемовск в окружение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-политического эксперта, советника врио главы ДНР Яна Гагина.

"Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней", – заявил он.

Гагин утверждает, что в ходе противостояния следует выполнить боевые задачи. Однако он подчеркнул, что при этом необходимо сберечь армию и технику.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что солдаты РФ продолжают успешно наступать на южнодонецком и запорожском направлениях. Одна из группировок войск "Восток" атаковала подразделения 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР.

Также ВС РФ ударили по позициям 102-й бригады теробороны украинской стороны в районе населенного пункта Успеновка.

ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой

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