Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупный тайник с оружием обнаружен в доме украинского казачьего генерала в Энергодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Запорожской области.

"В Запорожской области на участке украинского казачьего генерала силовики обнаружили огромный арсенал оружия", – сообщили в ведомстве.

Как отметили в правоохранительных органах, украинский генерал обустроил у себя дома схрон с оружием. Специалисты обнаружили в тайнике 3 автомата Калашникова, порядка 15 тротиловых шашек, а также 7 гранат и около 1 300 разных патронов.

По словам экспертов, генерал создал тайник в подвальном помещении гаража. Там же обнаружили и военную украинскую форму.

Ранее сообщалось, что Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой. В тайнике находилось самодельное взрывное устройство из шести мин калибром 120 миллиметров общей массой около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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