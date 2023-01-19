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Сотрудники госбезопасности ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой

Сотрудники госбезопасности ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой

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Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой. О находке сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В тайнике находилось самодельное взрывное устройство из шести мин калибром 120 миллиметров общей массой около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Обезвреживать его было крайне опасно, поэтому саперы приняли решение уничтожить устройство на месте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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